Розбираємо мінівен: переваги та недоліки сімейних авто

Автомобіль у вигляді вагончика – один з найбільш раціональних з точки зору корисного простору. Але мінуси в них теж є. Журналісти РБК-Україна Авто для вас розбирали мінівени "по кісточках".

Універсальність з точки зору розміщення вантажів і кількості пасажирів – не єдина відзнака мінівена. Насправді такий автомобіль має багато інших особливостей, про які водій без досвіду експлуатації такого типу навіть не здогадується.

Головні відзнаки мінівенів

Перш за все згадаємо, що є кілька класів машин, які можна вважати мінівенами. Але перш за все, під цією не зовсім формалізованою назвою розуміються автомобілі безкапотного компонування – тобто ті, в яких все розміщено під одним дахом – і пасажирський салон, і багажник, і моторний відсік.

Теперішні автовиробники будують такі машини в різних розмірностях – починаючи від машин на базі компактів С-класу і аж до венів на комерційному шасі загальною вантажопідйомністю до 1 тони. Відтак, крім загальних класових рис в них є особливості, викликані тими чи іншими розмірами.

Простір в салоні. Завдяки більш вертикальній посадці водія і пасажирів, а також об’єднанні з салоном багажника і моторного відсіку місця у мінівені завжди більше, ніж у легковій машині, на базі якої його побудовано. У венах меншого розмірного класу цей простір частково утворюється за рахунок багажника і можливості трансформацій сидінь – їх пересування, складання, а то й повного вилучення з машини. Великі мінівени часто дають змогу пасажирам переміщатись у салоні, у тому числі і з одного ряду сидінь в інший.

Пристосованість до поганих шляхів. В українських умовах мінівени часто обирають через їхню кращу здатність справлятися з нерівними дорогами, з відрізками, які давно не ремонтували, а також через кращий комфорт у тривалих подорожах. Це пояснюється суто технічними факторами. По-перше, часто ці машини мають більш міцну ходову частиною і більші колеса, які добре витримують нерівності покриття. А по-друге, висока посадка водія гарантує кращий огляд вперед, що дозволяє тримати вищу середню швидкість руху. Нарешті, просторий салон забезпечує більше зручностей під час довгих переїздів.

Витривалість. Невеликих венів це менше стосується, але найбільші з мінівенів високо цінуються за їхню витривалість і довговічність основних вузлів. Конструктори створюють їх з урахуванням комерційного використання, що означає пристосованість до постійної експлуатації та простоту обслуговування. Завдяки цьому технічне обслуговування і ремонт не затримують автомобіль надовго в майстернях. Втім, варто зазначити, що така комерційна категорія має й свої мінуси: запчастини для подібних авто коштують дорожче, а їх ремонт і обслуговування потребують значних витрат.

Різне виконання

Умисно нагадати, що більші з мінівенів як правило мають кілька варіантів виконання – від суто пасажирських до вантажних з проміжними версіями типу вантажо-пасажирських. І тут же слід врахувати, що у великому, "комерційному" класі більшість пасажирських мінівенів в Україні є переобладнаними вантажними фургонами. Часто це може негативно позначитися на рівні пасивної безпеки, адже правильно закріпити крісла і ремені безпеки – справа не завжди доступна для вітчизняних майстрів, які займаються таким бізнесом.

Дорожче утримання

Це стосується не всіх випадків і не всіх моделей, але в цілому схема така: чим мінівен більший за класом, тим більше відрізняється вартість його утримання від автомобіля звичайного, не вагонного компонування. Наприклад, більші колеса означають дорожчі шини і дорожчий шиномонтаж, більша площа поверхонь кузова – вищу ціну на автомийку, більші габарити – вищу ціну на парковку. Часто деталі мінівенів, маючи великий запас ресурсу, і коштують набагато дорожче, ніж деталі до звичайних сімейних автомобілів.

Коротко

Так, всі мінівени – машини більш практичні у порівнянні з типовими сімейними хетчбеками, універсалами чи седанами. Але це не означає, що окремі моделі венів позбавлені якоїсь своєї родзинки. Наприклад, якщо говорити про мінівени на базі компактних легкових авто (часто їх називають компактвенами), то кожна модель має певний характер.

Якась буде більш практичною і сімейною, друга виявиться більш офіційною (якщо не сказати – офісною), третя даруватиме водієві більше задоволення від кермування. Тобто тут все як у суто легкових машин – покупець може обрати авто саме під свої уподобання.

При підготовці статті були використані матеріали AutoRia та Motor.