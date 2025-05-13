Разбираем минивэн: преимущества и недостатки семейных авто

Автомобиль в виде вагончика - один из самых рациональных с точки зрения полезного пространства. Но минусы у них тоже есть. Журналисты РБК-Украина Авто для вас разбирали минивэны "по косточкам".

Универсальность с точки зрения размещения грузов и количества пассажиров - не единственное отличие минивэна. На самом деле такой автомобиль имеет много других особенностей, о которых водитель без опыта эксплуатации такого типа даже не догадывается.

Главные отличия минивэнов

Прежде всего вспомним, что есть несколько классов машин, которые можно считать минивэнами. Но прежде всего, под этим не совсем формализованным названием понимаются автомобили бескапотной компоновки - то есть те, в которых все размещено под одной крышей - и пассажирский салон, и багажник, и моторный отсек.

Нынешние автопроизводители строят такие машины в различных размерностях - начиная от машин на базе компактов С-класса и вплоть до венов на коммерческом шасси общей грузоподъемностью до 1 тонны. Следовательно, кроме общих классовых черт у них есть особенности, вызванные теми или иными размерами.

Пространство в салоне. Благодаря более вертикальной посадке водителя и пассажиров, а также объединении с салоном багажника и моторного отсека места в минивэне всегда больше, чем в легковой машине, на базе которой он построен. В венах меньшего размерного класса это пространство частично образуется за счет багажника и возможности трансформаций сидений - их передвижения, складывания, а то и полного изъятия из машины. Большие минивэны часто позволяют пассажирам перемещаться в салоне, в том числе и с одного ряда сидений в другой.

Приспособленность к плохим дорогам. В украинских условиях минивэны часто выбирают из-за их лучшей способности справляться с неровными дорогами, с отрезками, которые давно не ремонтировали, а также из-за лучшего комфорта в длительных путешествиях. Это объясняется чисто техническими факторами. Во-первых, часто эти машины имеют более прочную ходовую часть и более крупные колеса, которые хорошо выдерживают неровности покрытия. А во-вторых, высокая посадка водителя гарантирует лучший обзор вперед, что позволяет держать более высокую среднюю скорость движения. Наконец, просторный салон обеспечивает больше удобств во время долгих переездов.

Выносливость. Небольших венов это меньше касается, но самые большие из минивэнов высоко ценятся за их выносливость и долговечность основных узлов. Конструкторы создают их с учетом коммерческого использования, что означает приспособленность к постоянной эксплуатации и простоту обслуживания. Благодаря этому техническое обслуживание и ремонт не задерживают автомобиль надолго в мастерских. Впрочем, стоит отметить, что такая коммерческая категория имеет и свои минусы: запчасти для подобных авто стоят дороже, а их ремонт и обслуживание требуют значительных затрат.

Разное исполнение

Умышленно напомнить, что большие из минивэнов как правило имеют несколько вариантов исполнения - от сугубо пассажирских до грузовых с промежуточными версиями типа грузо-пассажирских. И тут же следует учесть, что в большом, "коммерческом" классе большинство пассажирских минивэнов в Украине являются переоборудованными грузовыми фургонами. Часто это может негативно сказаться на уровне пассивной безопасности, ведь правильно закрепить кресла и ремни безопасности - дело не всегда доступное для отечественных мастеров, занимающихся таким бизнесом.

Дороже содержание

Это касается не всех случаев и не всех моделей, но в целом схема такова: чем минивэн больше по классу, тем больше отличается стоимость его содержания от автомобиля обычной, не вагонной компоновки. Например, большие колеса означают более дорогие шины и более дорогой шиномонтаж, большая площадь поверхностей кузова - более высокую цену на автомойку, большие габариты - более высокую цену на парковку. Часто детали минивэнов, имея большой запас ресурса, и стоят гораздо дороже, чем детали к обычным семейным автомобилям.

Вкратце

Да, все минивэны - машины более практичные по сравнению с типичными семейными хэтчбеками, универсалами или седанами. Но это не значит, что отдельные модели вэнов лишены какой-то своей изюминки. Например, если говорить о минивэнах на базе компактных легковых авто (часто их называют компактвэнами), то каждая модель имеет определенный характер.

Какая-то будет более практичной и семейной, вторая окажется более официальной (если не сказать - офисной), третья будет дарить водителю больше удовольствия от вождения. То есть здесь все как у сугубо легковых машин - покупатель может выбрать авто именно под свои предпочтения.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoRia и Motor.