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Розбили ліцей і залишили без світла: росіяни вночі вдарили по Нікопольському району

Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 22 січня тричі обстріляли Нікопольський район, найбільше дісталось Марганецькій громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Внаслідок атак у Марганецькій громаді постраждав ліцей, промислове підприємство, помпова станція водоканалу, адміністративна будівля. Усього випустили 30 снарядів.

В одному із сіл снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі сімей залишилися без світла.

Аварійні бригади вже розпочали роботу.

У ніч проти 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з використанням "Градів".

Також нагадаємо, що у ніч проти 15 січня росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Раніше ми писали, що 11 січня російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

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Дніпропетровська область