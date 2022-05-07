Роют окопы и прячут технику. Оккупанты серьезно "оседают" под Изюмом

Под Изюмом продолжает увеличиваться количество живой силы России и вражеской техники. Российские оккупанты основательно укрепляются: роют окопы и устанавливают блиндажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.
По данным аэросъемки, через территорию общины транзитом проходит большое количество живой силы и техники оккупантов, при этом значительная часть в течение последних суток "оседает".
"Вражескими войсками заняты практически все населенные пункты общины. Больше всего их в Чернещине, Изюмском, Дружелюбовке, Первомайском, Богуславке, Шейковке", - отмечают в сельсовете.
Кроме того, враг активно окапывается, строит блиндажи, маскирует технику в лесу близ Боровой, около Ольговки, в окрестностях Богуславки.
"Эти территории сейчас наиболее опасны для мирных жителей", - подчеркивают в сообщении.
Как сообщалось, под Изюмом российские оккупанты даже размещаются в лесах.
Напомним, ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о переходе в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.
Отметим, накануне стало известно, что ВСУ отбросили российские войска на 40 километров от Харькова.
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