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Роют окопы и прячут технику. Оккупанты серьезно "оседают" под Изюмом

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Харьков, Суббота 07 мая 2022 17:56
Роют окопы и прячут технику. Оккупанты серьезно "оседают" под Изюмом Фото: оккупанты роют окопы в селах Изюмского района (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под Изюмом продолжает увеличиваться количество живой силы России и вражеской техники. Российские оккупанты основательно укрепляются: роют окопы и устанавливают блиндажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

По данным аэросъемки, через территорию общины транзитом проходит большое количество живой силы и техники оккупантов, при этом значительная часть в течение последних суток "оседает".

"Вражескими войсками заняты практически все населенные пункты общины. Больше всего их в Чернещине, Изюмском, Дружелюбовке, Первомайском, Богуславке, Шейковке", - отмечают в сельсовете.

Кроме того, враг активно окапывается, строит блиндажи, маскирует технику в лесу близ Боровой, около Ольговки, в окрестностях Богуславки.

"Эти территории сейчас наиболее опасны для мирных жителей", - подчеркивают в сообщении.

Роют окопы и прячут технику. Оккупанты серьезно &quot;оседают&quot; под Изюмом

Как сообщалось, под Изюмом российские оккупанты даже размещаются в лесах.

Напомним, ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о переходе в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

Отметим, накануне стало известно, что ВСУ отбросили российские войска на 40 километров от Харькова.

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