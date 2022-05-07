Риють окопи та ховають техніку. Окупанти серйозно "осідають" під Ізюмом

Під Ізюмом продовжує значно збільшуватись кількість живої сили Росії і ворожої техніки. Російські окупанти ґрунтовно укріплюються: риють окопи та встановлюють бліндажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.