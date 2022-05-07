Риють окопи та ховають техніку. Окупанти серйозно "осідають" під Ізюмом
Під Ізюмом продовжує значно збільшуватись кількість живої сили Росії і ворожої техніки. Російські окупанти ґрунтовно укріплюються: риють окопи та встановлюють бліндажі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.
За даними аерозйомки, територію громади транзитом проходить велика кількість живої сили та техніки окупантів, при цьому значна частина протягом останньої доби "осідає".
"Ворожими військами зайняті практично всі населені пункти громади. Найбільше їх в Чернещині, Ізюмьскому, Дружелюбівці, Першотравневому, Богуславці, Шийківці", - зазначають у сільраді.
Крім того, ворог активно окопується, будує бліндажі, маскує техніку в лісі поблизу Борової, біля Ольгівки, на околицях Богуславки.
"Ці території наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів", - підкреслюють в повідомленні.
Як повідомлялось, під Ізюмом російські окупанти навіть розміщуються в лісах.
Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив про перехід у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ відкинули російські війська на 40 кілометрів від Харкова.
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