Нацполиция усилит безопасность на дорогах в связи со смертельными ДТП

В МВД собирают экстренное совещание после смертельных ДТП в пятницу в Николаевской и Житомирской областях

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой поручил Национальной полиции усилить безопасность на дорогах в курортный сезон. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Указано, что в МВД собирают срочное селекторное совещание после двух трагических ДТП с погибшими пассажирами в Николаевской и Житомирской областях. В ходе совещания обсудят вопросы безопасности дорожного движения и меры для ее повышению.

Яровой подчеркнул, что ход расследования этих ДТП находится на контроле руководства Нацполиции.

"Активный курортный сезон - это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах. Мы не можем допускать таких многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием ужасных ДТП сегодня утром на Николаевской и Житомирской. О ходе расследования этих автокатастроф, которые уже находятся на контроле руководства НПУ, будут отчитываться начальники Главных управлений Нацполиции Житомирской и Николаевской областей", - сказал первый замминистра.

Яровой требует от руководства патрульной полиции срочных шагов для повышения безопасности на дорогах в сезон отпусков.

"Так же требую от руководства патрульной полиции срочных, действенных и эффективных шагов по повышению безопасности на дорогах в разгар сезона отпусков", - сказал он и подчеркнул личную ответственность руководителей.

Напомним, в Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, пять человек погибли.

В Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате столкновения погибли десять человек, и еще десять пострадали.