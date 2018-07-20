Нацполіція посилить безпеку на дорогах у зв'язку зі смертельними ДТП

У МВС збирають термінову нараду після смертельних ДТП у п'ятницю у Миколаївській і Житомирській областях

Перший заступник голови МВС Сергій Яровий доручив Національній поліції посили безпеку на дорогах у курортний сезон. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Вказано, що у МВС збирають термінову селекторну нараду після двох трагічних дорожньо-транспортних пригод із загиблими пасажирами в Миколаївській і Житомирській областях. У ході наради обговорять питання безпеки дорожнього руху і заходи для її підвищення.

Яровий підкреслив, що хід розслідування цих ДТП перебуває на контролі керівництва Нацполіції.

"Активний курортний сезон - це період підвищеної небезпеки на завантажених транспортом українських дорогах. Ми не можемо допускати таких численних людських жертв, які стали наслідком жахливих ДТП сьогодні зранку на Миколаївщині та Житомирщині. Про хід розслідування цих автокатастроф, які вже перебувають на контролі керівництва НПУ, звітуватимуть начальники Головних управлінь Нацполіції Житомирської та Миколаївської областей", - сказав перший заступник міністра.

Яровий вимагає від керівництва патрульної поліції термінових кроків для підвищення безпеки на дорогах у сезон відпусток.

"Так само вимагаю від керівництва патрульної поліції термінових, дієвих та ефективних кроків із підвищення безпеки на автошляхах у розпал сезону відпусток", - сказав він та наголосив на особистій відповідальності керівників.

Нагадаємо, У Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, п'ять осіб загинули.

У Житомирській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка. У результаті зіткнення загинули десять осіб, і ще десять постраждали.