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Під Рівним при зіткненні мікроавтобуса і вантажівки загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 19:28
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою

У Рівненській області в суботу вдень, 9 листопада, в результаті зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що аварія сталася на трасі "Київ-Чоп", неподалік від села Пустоіванне. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою. Водій і двоє пасажирів мікроавтобуса загинули.

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та рятувальники.

 

Фото (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, з початку 2018 року на українських дорогах сталося понад 122 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Всього з початку року поліція виявила понад 800 тисяч фактів перевищення швидкості руху. Крім того, було зафіксовано 94,5 тисячі фактів керування транспортом у нетверезому стані.

Напередодні в Харкові на вулиці Полтавський Шлях водій "ВАЗ" зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті аварії 29-річний водій автомобіля "ВАЗ" та пасажир легкового авто потрапили в лікарню.

Раніше у Волинській області на автодорозі Любешів-Велика Глуша в результаті зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом загинули двоє людей. Водій допустив лобове зіткнення з мотоциклом, в результаті чого загинув на місці разом з 18-річний пасажиром мотоцикла.

У поліції повідомили подробиці ДТП за участю Лещенка
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