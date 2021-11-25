В Ровно стартовал проект по вакцинации в аптеках

Привиться от гриппа в аптеках города можно с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Программа действует в двух аптеках:

напротив ЦПМСП "Юбилейный"

возле Центральной городской больницы на ул. Карнаухова

Желающим прививаться от гриппа нужно прийти в одну из аптек и купить вакцину от гриппа по выбору. Далее следует пройти на месте перед прививкой осмотр врача.

Врач, проводящий вакцинацию, после процедуры внесет все данные в единую электронную систему.

"Иммунопрофилактика - самый эффективный способ предотвращения распространения вирусных инфекций. Вакцинируйтесь от гриппа и покажите примером, что вакцинация полезна и необходима", - говорится в сообщении.