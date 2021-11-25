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В Ровно стартовал проект по вакцинации в аптеках

Автор: Иванна Шовкун

В городе Ровно стартовал проект по вакцинации в аптеках. Там теперь можно будет привиться от гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.

Привиться от гриппа в аптеках города можно с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Программа действует в двух аптеках:

  • напротив ЦПМСП "Юбилейный"
  • возле Центральной городской больницы на ул. Карнаухова

Желающим прививаться от гриппа нужно прийти в одну из аптек и купить вакцину от гриппа по выбору. Далее следует пройти на месте перед прививкой осмотр врача.

Врач, проводящий вакцинацию, после процедуры внесет все данные в единую электронную систему.

"Иммунопрофилактика - самый эффективный способ предотвращения распространения вирусных инфекций. Вакцинируйтесь от гриппа и покажите примером, что вакцинация полезна и необходима", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве также действовала программа по вакцинации от гриппа в аптеках.

А глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такой возможности исключать нельзя.

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