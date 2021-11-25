У Рівному стартував проект з вакцинації в аптеках

Щепитися від грипу в аптеках міста можна з 11:00 до 14:00 та з 16:00 до 19:00. Програма діє у двох аптеках:

навпроти ЦПМСД "Ювілейний"

біля Центральної міської лікарні по вул. Карнаухова

Бажаючим щепитися від грипу потрібно прийти в одну з аптек і купити вакцину від грипу на вибір. Далі слід пройти на місці перед щепленням огляд лікаря.

Лікар, який проводить вакцинацію, після процедури внесе всі дані до єдиної електронної системи.

"Імунопрофілактика - найефективніший спосіб запобігання поширенню вірусних інфекцій. Вакцинуйтеся від грипу і покажіть прикладом, що вакцинація корисна і необхідна", - йдеться у повідомленні.