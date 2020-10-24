В Ровно сожгли автомобиль кандидата в облсовет

В Ровно сожгли автомобиль кандидата в местный областной совет. Полиция открыла уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Инцидент произошел 24 октября около 4 утра на улице Клима Савура в Ровно. В полицию поступило сообщение, что горит автомобиль Mercedes-Benz CLS 350, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия, который также является кандидатом в депутаты облсовета.

"Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца. Огнем уничтожено бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов", - сообщили в полиции.

По факту поджога правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

По информации местных СМИ, автомобиль принадлежал кандидату в депутаты от партии "Слуга народа" Андрею Караушу.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уже более 600 уголовных дел из-за нарушений на выборах.

Также сообщалось, что днями в Харьковской области сгорело авто кандидата в депутаты, полиция рассматривает поджог.