У Рівному спалили автомобіль кандидата в облраду

В Рівному спалили автомобіль кандидата в місцеву обласну раду. Поліція відкрила кримінальну справу.

Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

Інцидент стався 24 жовтня близько 4 ранку на вулиці Клима Савура в Рівному. У поліцію надійшло повідомлення, що горить автомобіль Mercedes-Benz CLS 350, який належить 44-річному директору комунального підприємства, який також є кандидатом у депутати облради.

"Легковик був припаркований у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника. Вогнем знищено бампер та моторний відсік автомобіля. З місця події криміналісти вилучили пластмасову місткість з залишками пально-мастильних матеріалів", - повідомили в поліції.

За фактом підпалу правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до злочину.

За інформацією місцевих ЗМІ, автомобіль належав кандидатові в депутати від партії "Слуга народу" Андрію Караушу.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили вже понад 600 кримінальних справ через порушення на виборах.

Також повідомлялося, що днями в Харківській області згоріло авто кандидата в депутати, поліція розглядає підпал.