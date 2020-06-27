В Ровно сотрудница полиции совершила наезд на пешеходов

Фото: полиция (РБК-Украина)

Сотрудницу полиции обещают уволить

В Ровном вечером 26 июня сотрудница полиции совершила наезд на двух пешеходов. Предварительно, полицейская находилась в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как установили правоохранители, 31-летняя полицейская выезжала задним ходом на автомобиле Nissan и допустила наезд на пешеходов, которые шли по улице. В результате наезда пострадали две жительницы города: в одной диагностировали ушибы колен, у другой - ушиб спины.

На сотрудницу полиции составили административный протокол по статье 130 КУоАП, а также правоохранители открыли производство по части 1 статьи 286 УК Украины.

Сейчас проводится служебное расследование, по результатам которого обещают уволить виновницу дорожно-транспортного происшествия и ее непосредственного руководителя. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя отдела, где работала полицейская.

Напомним, в Житомирской области в ДТП с участием полицейского погибли водитель и три пассажира автомобиля Daewoo Lanos.

Еще одна ДТП с погибшими с участием правоохранителей произошла в Харькове.

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Автор: Дмитрий Левицкий