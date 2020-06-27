У Рівному співробітниця поліції скоїла наїзд на пішоходів

Співробітницю поліції обіцяють звільнити
У Рівному ввечері 26 червня співробітниця поліції скоїла наїзд на двох пішоходів. Попередньо, поліцейська перебувала у нетверезому стані.
Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Як встановили правоохоронці, 31-річна поліцейська виїжджала заднім ходом на автомобілем Nissan та допустила наїзд на пішоходів, які йшли вулицею. Внаслідок наїзду постраждали дві мешканки міста: в однієї діагностували забої колін, в іншої - забій спини.
На співробітницю поліції склали адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП, а також правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 286 КК України.
Зараз проводиться службове розслідування, за результатами якого обіцяють звільнити винуватицю дорожньо-транспортної пригоди та її безпосереднього керівника. Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнули керівника відділу, де працювала поліцейська.
Нагадаємо, у Житомирській області в ДТП за участі поліцейського загинули водій і три пасажири автомобіля Daewoo Lanos.
Ще одна ДТП з загиблими за участі правоохоронців сталася у Харкові.
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Автор: Дмитро Левицький