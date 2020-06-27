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У Рівному співробітниця поліції скоїла наїзд на пішоходів

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 21:47
У Рівному співробітниця поліції скоїла наїзд на пішоходів
Фото: поліція (РБК-Україна)

Співробітницю поліції обіцяють звільнити

У Рівному ввечері 26 червня співробітниця поліції скоїла наїзд на двох пішоходів. Попередньо, поліцейська перебувала у нетверезому стані.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Як встановили правоохоронці, 31-річна поліцейська виїжджала заднім ходом на автомобілем Nissan та допустила наїзд на пішоходів, які йшли вулицею. Внаслідок наїзду постраждали дві мешканки міста: в однієї діагностували забої колін, в іншої - забій спини.

На співробітницю поліції склали адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП, а також правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 286 КК України.

Зараз проводиться службове розслідування, за результатами якого обіцяють звільнити винуватицю дорожньо-транспортної пригоди та її безпосереднього керівника. Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнули керівника відділу, де працювала поліцейська.

Нагадаємо, у Житомирській області в ДТП за участі поліцейського загинули водій і три пасажири автомобіля Daewoo Lanos.

Ще одна ДТП з загиблими за участі правоохоронців сталася у Харкові.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДТПРівнеполиция
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