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В Ровно сообщили о заминировании аэропорта

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Понедельник 06 июня 2022 11:57
В Ровно сообщили о заминировании аэропорта Фото: в Ровно сообщили о заминировании аэропорта (rv.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Ровно в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Ровенской области.

Сообщение поступило в 09:45.

"На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области, кинологи и следственно-оперативная группа Ровенского РУП", - пишет пресс-служба.

Персонал аэропорта был эвакуирован.

Фото: в Ровно сообщили о заминировании аэропорта (rv.npu.gov.ua)

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