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У Рівному повідомили про замінування аеропорту

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Понеділок 06 червня 2022 11:57
У Рівному повідомили про замінування аеропорту Фото: у Рівному повідомили про замінування аеропорту (rv.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Рівне до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції Рівненської області.

Повідомлення надійшло о 09:45.

"На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП", - пише пресслужба.

Персонал аеропорту було евакуйовано.

Фото: у Рівному повідомили про замінування аеропорту (rv.npu.gov.ua)

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