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В Ровно произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 14:18
В Ровно произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Ровно (rv.npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадали 2 человека

В Ровно вечером, 29 ноября, пьяный водитель устроил тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, водитель Fiat Bravo находясь в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением на въехал в попутный фургон Citroen Jampy, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Mercedes ML500.

В результате аварии пострадал виновник и пассажирка Citroen, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение шеи. Водитель Fiat получил ЧМТ, ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Виновника госпитализировали и отобрали образцы крови для определения опьянения.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователем Ровенского отдела полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса. Автобус "ПАЗ", двигаясь по проспекту Химиков, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Mercedes, который в свою очередь въехал в автомобиль Hyundai. В результате инцидента никто не пострадал.

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