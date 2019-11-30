У Рівному сталася потрійна ДТП, є постраждалі

Фото: ДТП у Рівному (rv.npu.gov.ua)

Внаслідок ДТП постраждали 2 людини

У Рівному ввечері, 29 листопада, п'яний водій влаштував потрійну дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, водій Fiat Bravo перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням на в'їхав в попутний фургон Citroen Jampy, який у свою чергу зіткнувся з автомобілем Mercedes ML500.

В результаті аварії постраждав винуватець та пасажирка Citroen, у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму і пошкодження шиї. Водій Fiat отримав ЧМТ, забій грудної клітини та тупу травму живота. Винуватця госпіталізували та відібрали зразки крові для визначення сп’яніння.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах сталася потрійна ДТП за участі пасажирського автобуса. Автобус "ПАЗ", рухаючись по проспекту Хіміків, перевищив швидкість та зіткнувся з автомобілем Mercedes, який у свою чергу в'їхав в автомобіль Hyundai. В результаті інциденту ніхто не постраждав.