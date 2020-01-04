Под Ровно произошло масштабное ДТП с микроавтобусом, есть жертвы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителя автомобиля, устроившего ДТП, задержали и поместили в СИЗО

В городе Здолбунов Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.

Сообщается, что авария произошла 3 января около 17 часов на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов". Как отметили в полиции, водитель автомобиля "ВАЗ 2110", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом "Renault Trafic". После удара микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем "Honda Civic".

"В результате ДТП водитель "Honda" от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв", - сообщили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человекв полиции открыли дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя автомобиля ВАЗ задержали и поместили в следственный изолятор.

Напомним, днями в Киеве произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

Также РБК-Украина писало, что под Киевом пьяные подростки устроили ДТП в котором одна девушка погибла и еще одна получила травмы. Позже подростка, который устроил аварию, суд взял под стражу.