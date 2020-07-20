В Ровно ослабили карантин: открыли детсады

Фото: детский садик (unsplash.com/zhenhappy)

Работу яслей пока не будут восстанавливать

Сегодня, 20 июля, в Ровно открыли 38 детских учреждений. Работа была возобновлена в тестовом режиме.

Об этом сообщает "Радио Трек"

Таким образом, из 380 групп в детских садах заработали всего 80. Это по две группы в каждом из них. Также сообщается, что в группе может быть не более 15 детей одновременно. Для того чтобы ребенок попал в садик, родителям нужно предоставить справку о том, что ни один член семьи не болел коронавирусом.

Отметим, на прошлой неделе около тысячи работников детских учреждений проходили тесты на коронавирус, вследствие чего COVID-19 подтвердился у 9 человек. У 49 зафиксировали иммуноглобулин-G, что свидетельствует либо о перенесенной ранее болезни, или о бессимптомном носительстве вируса.

В Ровенской ОГА уверяют, что работников, у которых обнаружили антитела к коронавирусу, не допустят к работе и дополнительно проверят на болезни методом ПЦР.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровенской области позволили возобновить работу детских садов в Зареченском и Острожском районах.

Там позволили возобновить работу детских садов еще 14 июля, при этом, согласно требованиям Министерства здравоохранения, каждый район должен принимать отдельное решение об ослаблении карантина.