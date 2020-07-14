ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Ровенской области ослабили карантин

Ровно, Вторник 14 июля 2020 21:25
В Ровенской области ослабили карантин
Фото: кинотеатр (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

В регионе возобновляют работу кинотеатры

В Ровенской области в рамках ослабления карантина разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. Завтра планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе.

Об этом в Facebook написал глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, Ровенская область вышла из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.

"Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.

Напомним, по состоянию на 13 июля Ровенская область не соответствовала требованиям Минздрава для ослабления карантина в связи с превышением показателя процента выявления коронавируса.

Также сообщалось, что 14 июля карантин ослабили в Донецкой области - развлекательным заведениям и общепитам продлили время работы.

При этом, как писало РБК-Украина, карантин в Украине планируют продлить еще на месяц, данное решение могут принять на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины кинотеатркарантинРовенская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь