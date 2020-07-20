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У Рівному послабили карантин: відкрили дитсадки

Рівне, Понеділок 20 липня 2020 14:04
У Рівному послабили карантин: відкрили дитсадки
Фото: дитячий садочок (unsplash.com/zhenhappy)
Автор: Андрій Козловський

Роботу ясел поки не відновлюватимуть

Сьогодні, 20 липня, у Рівному відкрили 38 дитячих закладів. Робота була відновлена у тестовому режимі.

Про це повідомляє "Радіо Трек"

Таким чином, з 380 груп у дитячих садках запрацювали лише 80. Це по дві групи у кожному з них. Також повідомляється, що в групі може бути не більш як 15 дітей одночасно. Для того щоб дитина потрапила до садочка, батькам потрібно надати довідку про те, що жоден член сім’ї не хворів на коронавірус.

Зазначимо, минулого тижня близько тисячі працівників дитячих закладів проходили тести на коронавірус, внаслідок чого COVID-19 підтвердився у 9 осіб. У 49 зафіксували імуноглобулін-G, що свідчить або про перенесену раніше хворобу, або про безсимптомне носійство вірусу.

У Рівненській ОДА запевняють, що працівників, у яких виявили антитіла до коронавірусу, не допустять до роботи й додатково перевірять на хворобу методом ПЛР.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Рівненській області дозволили відновити роботу дитячих садків у Зареченском та Острозькому районах.

Там дозволили відновити роботу дитячих садків ще 14 липня, при цьому, згідно з вимогами Міністерства охорони здоров'я, кожен район повинен приймати окреме рішення про ослаблення карантину.

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