В Ровно на ходу загорелся троллейбус

В Ровно вечером 31 декабря на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Причины пожара и размеры убытков устанавливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ровенской области .

Как сообщили в ГСЧС, возгорание произошло 31 декабря в 19:54. Троллейбус с пассажирами следовал по маршруту № 10 по улице Соборной в Ровно.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло под аркой левого переднего колеса троллейбуса. Огонь быстро потушили.

Жертв и пострадавших нет. В результате возгорания повреждена арка переднего колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Фото: в Ровно 31 декабря загорелся троллейбус с пассажирами (facebook.com/dsns.rivne)