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В Ровно на ходу загорелся троллейбус

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Ровно, Пятница 31 декабря 2021 22:02
В Ровно на ходу загорелся троллейбус Фото: в Ровно 31 декабря загорелся троллейбус с пассажирами (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ровно вечером 31 декабря на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Причины пожара и размеры убытков устанавливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ровенской области.

Как сообщили в ГСЧС, возгорание произошло 31 декабря в 19:54. Троллейбус с пассажирами следовал по маршруту № 10 по улице Соборной в Ровно.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло под аркой левого переднего колеса троллейбуса. Огонь быстро потушили.

Жертв и пострадавших нет. В результате возгорания повреждена арка переднего колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Фото: в Ровно 31 декабря загорелся троллейбус с пассажирами (facebook.com/dsns.rivne)

Напомним, 16 декабря под Киевом загорелась маршрутка с 20 пассажирами.

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Ровно ГСЧС
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