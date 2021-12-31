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У Рівному на ходу загорівся тролейбус

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Рівне, П'ятниця 31 грудня 2021 22:02
У Рівному на ходу загорівся тролейбус Фото: у Рівному 31 грудня загорівся тролейбус з пасажирами (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Рівному ввечері 31 грудня на ходу загорівся тролейбус з пасажирами. Причини пожежі та розміри збитків встановлюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Рівненській області.

Як повідомили в ДСНС, загоряння сталося 31 грудня о 19:54. Тролейбус з пасажирами слідував за маршрутом № 10 по вулиці Соборній у Рівному.

Прибулі на місце події рятувальники встановили, що загоряння сталося під аркою лівого переднього колеса тролейбуса. Вогонь швидко загасили.

Жертв і постраждалих немає. В результаті загоряння пошкоджена арка переднього колеса. Причина пожежі та розмір збитку встановлюються.

Фото: у Рівному 31 грудня загорівся тролейбус з пасажирами (facebook.com/dsns.rivne)

Нагадаємо, 16 грудня під Києвом загорілася маршрутка з 20 пасажирами.

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Рівне ДСНС
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