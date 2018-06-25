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В Ровненской области маршрутка столкнулась с автобусом и автоцистерной, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 23:33
Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)

В результате ДТП погибло трое человек

В Ровненской области возле села Орловка Сарненского района 25 июня маршрутка столкнулась с легковым автомобилем и грузовиком. Об этом информирует отдел коммуникации полиции области.

"По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)", - говорится в сообщении Нацполиции.

Трое человек, которые ехали в автобусе, погибли, еще девятерых доставили в больницу с травмами. ДТП произошло около 19:00. 

 

Напомним, на пожарах в Украине за неделю, с 18 по 24 июня 2018 года, погибли 10 человек.

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 2 535 чрезвычайных происшествий, на которых спасены 111 человек.

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Теги публикации: ДТП, автомобили, Ровенская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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