В Ровненской области маршрутка столкнулась с автобусом и автоцистерной, есть пострадавшие

В результате ДТП погибло трое человек

В Ровненской области возле села Орловка Сарненского района 25 июня маршрутка столкнулась с легковым автомобилем и грузовиком. Об этом информирует отдел коммуникации полиции области.

"По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)", - говорится в сообщении Нацполиции.

Трое человек, которые ехали в автобусе, погибли, еще девятерых доставили в больницу с травмами. ДТП произошло около 19:00.

Напомним, на пожарах в Украине за неделю, с 18 по 24 июня 2018 года, погибли 10 человек.

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 2 535 чрезвычайных происшествий, на которых спасены 111 человек.