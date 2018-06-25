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На пожарах в Украине за неделю погибли 10 человек, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 22:35
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

В течение недели на водных объектах погибли 39 человек

На пожарах в Украине за неделю, с 18 по 24 июня 2018 года, погибли 10 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 2 535 чрезвычайных происшествий, на которых спасены 111 человек.

"Ликвидированы 2 047 пожаров, спасены на пожарах 59 человек и не допущено уничтожение огнем 440 зданий и 38 единиц техники. На пожарах погибли 10 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в течение недели на водных объектах погибли 39 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области в городе Збараж 23 июня произошел взрыв емкостей с биоэтанолом на недействующем спиртовом заводе.

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Теги публикации: пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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