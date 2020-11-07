В Ровненской обл. задержали полицейского при попытке дать 100 тысяч долларов взятки

В Ровненской области задержали полицейского при попытке дать 100 тысяч долларов взятки. Он хотел заплатить за руководящую должность в областной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Сотрудник Главного управления Нацполиции в Ровенской области вместе с сообщником за денежное вознаграждение обещали решать вопросы кадровых назначений на руководящие должности в районных и межрайонных отделах полиции в области", - указано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали их при получении 25 тысяч долларов США "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайонных отделов полиции области.

"В общем эту должность они "оценили" в 100 тыс. долларов США", - добавили в Офисе генпрокурора.

Подчеркивается, что полицейский и его пособник задержаны по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям тюрьмой в случае требования взяток и "крышевания" бизнеса. По его словам, правоохранители не редко занимаются "крышеванием" различного бизнеса.

Как писало РБК-Украина, летом в Полтаве задержали следователя Государственного бюро расследований, оперуполномоченного полиции и их сообщника на получении взятки, требовавших 80 тысяч долларов за активизацию расследования.