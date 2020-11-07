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У Рівненській обл. затримали поліцейського при спробі дати 100 тисяч доларів хабаря

Автор: Юлія Струк

У Рівненській області затримали поліцейського при спробі дати 100 тисяч доларів хабаря. Він хотів заплатити за керівну посаду в обласній поліції.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Співробітник Головного управління Нацполіції у Рівненській області разом зі спільником за грошову винагороду обіцяли вирішувати питання кадрових призначень на керівні посади в районних і міжрайонних відділах поліції в області", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що правоохоронці затримали їх при отриманні 25 тисяч доларів США "авансу" від співробітника Управління патрульної поліції Рівне за призначення його на посаду керівника одного з міжрайонних відділів поліції області.

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"Загалом цю посаду вони "оцінили" в 100 тис. доларів США ", - додали в Офісі генпрокурора.

Підкреслюється, що поліцейський і його пособник затримані за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський пригрозив правоохоронцям в'язницею у разі вимагання хабарів та "кришування" бізнесу. За його словами, правоохоронці не рідко займаються "кришуванням" різного бізнесу.

Як писало РБК-Україна, влітку в Полтаві затримали слідчого Державного бюро розслідувань, оперуповноваженого поліції і їх спільника на отриманні хабара, які вимагали 80 тисяч доларів за активізацію розслідування.

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