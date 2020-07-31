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В Полтаве следователя ГБР и полицейского задержали на получении взятки

Украина, Пятница 31 июля 2020 09:55
В Полтаве следователя ГБР и полицейского задержали на получении взятки
Фото: задержание (gp.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Правоохранители потребовали 80 тысяч долларов за активизацию расследования

В Полтаве задержали следователя Государственного бюро расследований, оперуполномоченного полиции и их сообщника на получении взятки. Правоохранители потребовали 80 тысяч долларов за активизацию расследования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Задержан следователь территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава, оперуполномоченный Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и их сообщник по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - указано в сообщении.

Фото: задержание силовиков

Так, правоохранители требовали у гражданина взятку за активизацию досудебного расследования по уголовному делу, начатому по его обращению. Само производство касается следователя Нацполиции, который осуществляет расследование в отношении заявителя.

"Сейчас правоохранители и их сообщник задержаны с поличным, непосредственно при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 40 тысяч долларов США. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - информирует ведомство.

Напомним, заместителя начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна задержали на получении взятки; тот требовал 5 тысяч долларов за поступление в учебное заведение.

Как писало РБК-Украина, правоохранители разоблачили организованную группу во главе с действующим подполковником Службы безопасности Украины в вымогательстве 250 тысяч долларов за неразглашение деталей смерти народного депутата.

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