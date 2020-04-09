В Ровенской области зафиксировано 16 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области всего подтверждено 82 случая заболевания

В Ровенской области по состоянию на вечер 9 апреля зафиксировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его слова, в области всего подтверждено 82 случая заболевания.

"По состоянию на вечер 9 апреля, в Ровенской подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. Это 15 жителей из Ровно в возрасте от 34 до 55 лет и один мужчина 32-х лет из села Немовичи Сарненского района", - отметил Коваль.

По его словам, по всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.

"Сегодня на проверке было 39 ПЦР-тестов. Таким образом всего в Ровенской области зарегистрировано 82 случая заболевания COVID-19 ", - добавил он.

Коваль сообщил, что сейчас в медучреждении есть более 10 тыс. масок, 3200 халатов, 15000 перчаток, 400 щитков, 220 комбинезонов, 210 очков. Их выдают работникам в каждом отделении.

Кроме этого, постоянно идут поступления новых партий средств защиты и дезинфекции в учреждение.

Напомним, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили четыре новых случая коронавируса. Также в области зафиксировано 180 подозрений.

Кроме того, в Запорожье подтвердили шесть новых случаев коронавируса. Заболела семья с Хортинского района города. На это время в городе принимаются меры по недопущению распространения вируса.