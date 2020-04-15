В Ровенской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Сегодня, 15 апреля, в Ровенской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Ровенской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Коваль в Facebook.

Как он сообщил, 11 случаев коронавируса зафиксировано в Ровно, четыре случая - в Радивиловском районе и по одному случаю в Ровенском районе (с. Городок), г. Здолбунов, с. Тишиця Березновского района.

Как отмечается, всего в Ровенской области зарегистрировано 184 случая коронавируса, из которых 7 человек погибли. Выздоровели 8 человек. Кроме того, на проверке в лабораторном центре находится еще более 100 проб.

Утром Минздрав сообщал о 173 случаях заражения коронавирусом в регионе.

Напомним, в Ровенской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Украине заражены коронавирусом 3764 лица. За последние сутки зафиксировано 392 новых случаев инфицирования и 10 смертей от COVID-19.

Кроме того, в Тернопольской области зарегистрировали еще 41 медика, инфицированного коронавирусом.