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В Тернопольской области коронавирус обнаружили у более 40 медиков

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 05:23
В Тернопольской области коронавирус обнаружили у более 40 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Монастырском районе области заразился 141 человек

В Тернопольской области зарегистрировали еще 41 медика, инфицированного коронавирусом. Все они живут в Монастырском районе, сообщил заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь.

Всего в районе выявлено 141 случай коронавирус, из них в городе Монастыриск - 75. Среди больных в районе - 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейских, 2 учителя, священник, заведующий детсадом, спасатель ГСЧС, председатель ОТО, сельский староста.

"Среди инфицированных 41 медработник - 11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров", - сообщил он.

Обследование на коронавирусную инфекцию в районе прошли 716 человек, в том числе - 241 медработника.

Напомним, как отметил представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавирус Дэвид Набарро, коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.

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