У Рівненській області при посиленні карантину працюватимуть 35 шкіл, у Донецькій - 215

У Рівненській області вакциновано більше 80% персоналу у 58 закладах освіти. 805 закладів не мають 80% вакцинованих працівників.

Про це повідомили в Управлінні освіти та науки Рівненської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна .

Загальна кількість закладів дошкільної, загальної середньої, та вищої освіти, у яких вакциновано більше 80% персоналу, становить 58 закладів. З них:

закладів загальної середньої освіти - 35 ,

, закладів дошкільної освіти - 23,

закладів вищої освіти - 0.

Загальна кількість закладів освіти, які не мають 80% вакцинованих працівників, становить 805. З них:

закладів загальної середньої освіти - 466,

закладів дошкільної освіти - 327,

закладів вищої освіти - 12.

Також у Донецькій ОДА у відповідь на запит РБК-Україна повідомили, що однією дозою вакцинувались 13 846 (29%) працівників закладів освіти, а двома - 15 468 (32%).

У разі переведення області у "жовту" зону у звичайному режимі працюватимуть 170 закладів дошкільної освіти, 215 закладів повної загальної середньої освіти та 2 заклади вищої освіти.

За умови переходу в "жовту" зону всі інтернатні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

В ОДА повідомили, що залишаються 363 заклади дошкільної освіти, 251 заклад загальної середньої освіти, 12 закладів вищої освіти, в яких поки немає 80% вакцинованого персоналу.