У Рівненській області при посиленні карантину працюватимуть 35 шкіл, у Донецькій - 215
У Рівненській області вакциновано більше 80% персоналу у 58 закладах освіти. 805 закладів не мають 80% вакцинованих працівників.
Про це повідомили в Управлінні освіти та науки Рівненської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.
Загальна кількість закладів дошкільної, загальної середньої, та вищої освіти, у яких вакциновано більше 80% персоналу, становить 58 закладів. З них:
- закладів загальної середньої освіти - 35,
- закладів дошкільної освіти - 23,
- закладів вищої освіти - 0.
Загальна кількість закладів освіти, які не мають 80% вакцинованих працівників, становить 805. З них:
- закладів загальної середньої освіти - 466,
- закладів дошкільної освіти - 327,
- закладів вищої освіти - 12.
Також у Донецькій ОДА у відповідь на запит РБК-Україна повідомили, що однією дозою вакцинувались 13 846 (29%) працівників закладів освіти, а двома - 15 468 (32%).
У разі переведення області у "жовту" зону у звичайному режимі працюватимуть 170 закладів дошкільної освіти, 215 закладів повної загальної середньої освіти та 2 заклади вищої освіти.
За умови переходу в "жовту" зону всі інтернатні заклади працюватимуть у звичайному режимі.
В ОДА повідомили, що залишаються 363 заклади дошкільної освіти, 251 заклад загальної середньої освіти, 12 закладів вищої освіти, в яких поки немає 80% вакцинованого персоналу.
Нагадаємо, у Волинській області при посиленні карантину зможе працювати тільки 21 школа.
Зазначимо, в Івано-Франківській області відмовились від вакцинації 32% працівників сфери освіти.
РБК-Україна писало, що у "жовтій" та "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.