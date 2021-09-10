ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Рівненській області при посиленні карантину працюватимуть 35 шкіл, у Донецькій - 215

Новость на русском →
Рівне, П'ятниця 10 вересня 2021 10:24
У Рівненській області при посиленні карантину працюватимуть 35 шкіл, у Донецькій - 215 Фото: в Рівненській області вакциновано більше 80% персоналу у 58 закладах освіти (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У Рівненській області вакциновано більше 80% персоналу у 58 закладах освіти. 805 закладів не мають 80% вакцинованих працівників.

Про це повідомили в Управлінні освіти та науки Рівненської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.

Загальна кількість закладів дошкільної, загальної середньої, та вищої освіти, у яких вакциновано більше 80% персоналу, становить 58 закладів. З них:

  • закладів загальної середньої освіти - 35,
  • закладів дошкільної освіти - 23,
  • закладів вищої освіти - 0.

Загальна кількість закладів освіти, які не мають 80% вакцинованих працівників, становить 805. З них:

  • закладів загальної середньої освіти - 466,
  • закладів дошкільної освіти - 327,
  • закладів вищої освіти - 12.

Також у Донецькій ОДА у відповідь на запит РБК-Україна повідомили, що однією дозою вакцинувались 13 846 (29%) працівників закладів освіти, а двома - 15 468 (32%).

У разі переведення області у "жовту" зону у звичайному режимі працюватимуть 170 закладів дошкільної освіти, 215 закладів повної загальної середньої освіти та 2 заклади вищої освіти.

За умови переходу в "жовту" зону всі інтернатні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

В ОДА повідомили, що залишаються 363 заклади дошкільної освіти, 251 заклад загальної середньої освіти, 12 закладів вищої освіти, в яких поки немає 80% вакцинованого персоналу.

Нагадаємо, у Волинській області при посиленні карантину зможе працювати тільки 21 школа.

Зазначимо, в Івано-Франківській області відмовились від вакцинації 32% працівників сфери освіти.

РБК-Україна писало, що у "жовтій" та "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
В Україні за добу 3 615 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу 3 615 нових випадків коронавірусу
DAILY
Страх "чужого". Чи є в Україні проблема з расизмом і нетерпимістю
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Страх "чужого". Чи є в Україні проблема з расизмом і нетерпимістю