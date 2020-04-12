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В Ровенской области за сутки выявили 6 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 22:24
В Ровенской области за сутки выявили 6 случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лабораторный центр проверил сегодня 23 случая

В воскресенье, 12 апреля, в Ровенской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Ровенской облгосадминистрации (ОГА) Виталия Коваля в Facebook.

По данным ОГА, сегодня подтвердили коронавирус у трех жителей Ровно (2 женщины и 1 мужчина), двух жительниц Здолбунова и жителя Квасилева. Во всех случаях зараженные прямо или косвенно контактировали с больными на коронавирус.

"В целом сегодня Ровенский областной лабораторный центр проверил 23 образцы на COVID-19. Таким образом, в Ровенской области сейчас имеем 125 случаев заболевания коронавирусом", - добавили в ОГА.

Кроме того, к выписке из Сарненской центральной районной больницы готовятся двое пациентов. Сейчас ожидаются результаты повторных тестов на коронавирус. Если тесты будут отрицательными, то их признают выздоровевшими.

В Ровенской области за сутки выявили 6 случаев коронавируса

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области количество подтвержденных случаев превысило 10. На амбулаторном лечении в инфекционном отделении находятся 9 больных, один из них в тяжелом состоянии.

Также сегодня новые случаи инфицирования подтвердили в Хмельницкой области. За сутки в области зафиксировали 3 новых больных коронавирусом. Количество зараженных превысило 20.

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