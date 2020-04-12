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У Рівненській області за добу виявили 6 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 22:24
У Рівненській області за добу виявили 6 випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лабораторний центр перевірив сьогодні 23 випадки

У неділю, 12 квітня, у Рівненській області лабораторно підтвердили 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Рівненської облдержадміністрації (ОДА) Віталія Коваля у Facebook.

За даними ОДА, сьогодні коронавірус підтвердили у трьох жителів Рівного (2 жінки та 1 чоловік), двох мешканок Здолбунова та жителя Квасиліва. У всіх випадках заражені прямо або опосередковано контактували з хворими на коронавірус.

"Загалом сьогодні Рівненський обласний лабораторний центр перевірив 23 зразки на COVID-19. Таким чином, в Рівненській області наразі маємо 125 випадків захворювання на коронавірус", - додали в ОДА.

Крім того, до виписки з Сарненської центральної районної лікарні готуються двоє пацієнтів. Наразі очікуються результати повторних тестів на коронавірусу. Якщо тести будуть негативними, то їх визнають одужалими.

У Рівненській області за добу виявили 6 випадків коронавірусу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області кількість підтверджених випадків перевищила 10. На амбулаторному лікуванні в інфекційному відділенні перебувають 9 хворих, один з них у тяжкому стані.

Також сьогодні нові випадки інфікування підтвердили у Хмельницькій області. За добу в області зафіксували 3 нових хворих на коронавірус. Кількість заражених перевищила 20.

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