В Ровенской области столкнулись две фуры, есть погибший

Инцидент произошел на трассе "Киев-Ковель-Ягодин"
В Ровенской области на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух фур, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Daf с полуприцепом, двигаясь в направлении Киева, по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречную движения и столкнулся с полуприцепом автомобиля Volvo под управлением 58-летнего жителя Киевской области.
"От удара автомобиль Daf слетел в кювет, его водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель другого грузовика, который был трезв, не пострадал.", - говорится в сообщении.
По факту аварии начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас этот участок дороги перекрыли из-за слишком густого тумана и смога. Также там перегружают товар и расчищают дорогу от последствий ДТП.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в аварии погиб человек и семеро пострадали. Пассажир одного из автомобилей погиб на месте от полученных телесных повреждений.
Также РБК-Украина писало, что столичным автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за туманов. Специалисты порекомендовали придерживаться пяти советов.