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Во Львовской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 16:39
Во Львовской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель грузовика был доставлен в больницу с травмами

Во вторник, 22 октября, в селе Подгайчики Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб водитель легковушки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Как сообщается, произошло столкновение грузового автомобиля "ДАФ" с автомобилем "Пежо 301".

"От полученных травм водитель легкового автомобиля, 24-летний львовянин, погиб на месте происшествия, водитель грузовика, 54-летнего жителя Тернопольской области, с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове на остановке общественного транспорта столкнулись две маршрутки, в результате чего пострадали десять человек.

Также РБК-Украина писало, что под Киевом в Броварском районе неизвестные устроили стрельбу после ДТП, в результате чего пострадал мужчина.

Кроме этого, 21 октября в Румынии автобус с украинскими туристами въехал в опору, после чего перевернулся. В салоне находилось 46 человек.

В Норвегии мужчина угнал машину "скорой" и сбил несколько человек Под Киевом после ДТП устроили стрельбу, есть раненый
Новости Украины ДТПЛьвовская область
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