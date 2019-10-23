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В Ровенской области столкнулись две фуры, есть погибший

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 12:17
В Ровенской области столкнулись две фуры, есть погибший
Фото: ДТП в Ровенской области (rv.npu.gov.ua)

Инцидент произошел на трассе "Киев-Ковель-Ягодин"

В Ровенской области на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух фур, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Daf с полуприцепом, двигаясь в направлении Киева, по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречную движения и столкнулся с полуприцепом автомобиля Volvo под управлением 58-летнего жителя Киевской области.

"От удара автомобиль Daf слетел в кювет, его водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель другого грузовика, который был трезв, не пострадал.", - говорится в сообщении.

По факту аварии начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас этот участок дороги перекрыли из-за слишком густого тумана и смога. Также там перегружают товар и расчищают дорогу от последствий ДТП.

Фото: ДТП в Ровенской области (rv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в аварии погиб человек и семеро пострадали. Пассажир одного из автомобилей погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Также РБК-Украина писало, что столичным автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за туманов. Специалисты порекомендовали придерживаться пяти советов.

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Новости Украины ДТПРовенская область
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