У Рівненській області зіткнулися дві фури, є загиблий

Фото: ДТП у Рівненській області rv.npu.gov.ua)

Інцидент стався на трасі "Київ-Ковель-Ягодин"

У Рівненській області на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" сталося дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох фур, в результаті якого загинув один чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Daf з напівпричепом, рухаючись в напрямку Києва, з невідомих поки причин, виїхав на смугу зустрічну руху і зіткнувся з напівпричепом автомобіля Volvo під керуванням 58-річного жителя Київської області.

"Від удару автомобіль Daf злетів у кювет, його водій від отриманих травм загинув на місці події. Водій іншої вантажівки, який був тверезий, не постраждав.", - йдеться в повідомленні.

За фактом аварії розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Зараз цю ділянку дороги перекрили через занадто густий туман і смог. Також там перевантажують товар і розчищають дорогу від наслідків ДТП.

Фото: ДТП у Рівненській області rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області в аварії загинула людина і семеро постраждали. Пасажир одного з автомобілів загинув на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

Також РБК-Україна писало, що столичним автомобілістам рекомендують бути обережними на дорогах через туман. Фахівці порекомендували дотримуватися п'яти порад.