В Ровенской области село отправили на карантин из-за вспышки COVID-19

В селе Познань Рокитнивского района Ровенской области зафиксировали вспышку коронавируса и отправили населенный пункт на карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской облгосадминистрации.

Как отмечается, на въезде в село круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Также введено ограничение на передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00.

В селе выявили 6 человек с коронавирусом.

Решение усилить карантинные мероприятия, и установить блокпост приняли на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, общее число инфицированных в Украине, по состоянию на утро, 3 мая, составило 11 913 человек. За сутки подтвердили 502 новых случая. При этом 9 человек умерли.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве констатировали отсутствие серьезных вспышек коронавируса в Украине. Уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми заболеваниями.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов считает, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений после 11 мая. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.