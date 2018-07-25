В Ровенской области разоблачили деятельность ОПГ и предупредили заказное убийство

Задержание произошло незадолго до запланированного преступления

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции и управления уголовного розыска в Ровенской области совместно со спецподразделением КОРД и прокуратурой области задержали двух мужчин, которых наняли для убийства ровенчанина. Об этом сообщил врио начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области Сергей Волков, говорится в сообщении прес-службы ведомства.

Как сообщается, задержание произошло незадолго до запланированного преступления.

По словам Волкова, правоохранители знали, что в городе находится двое человек, готовящихся к совершению преступления, однако к моменту задержания им не было известно, кого именно они хотят убить.

Как сообщают в полиции, 17 июля в Ровно правоохранители задержали двух киевлян в возрасте 47-ми и 49-ти лет, которые ранее имели судимость за убийства.

В автомобиле, на котором они передвигались, правоохранители обнаружили гранату и пистолет с глушителем. Стало известно, что объектом преступления является 42-летний ранее судимый житель.

"Инсценировка убийства позволило задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших работников", - отметил Волков.

Также в полиции установлено, что деятельность организованной группы, в частности, была направлена на дестабилизацию криминогенной ситуации в Ровенской области.

Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству по части 1 статьи 14, частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Донецкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы по обвинению в совершении тройного умышленного убийства в пгт. Великая Новоселка.

Правоохранители установили, что в декабре 2017 года трое злоумышленников в темное время суток зашли в дом семьи из трех человек. Угрожая огнестрельным оружием, они положили людей на пол, связали им руки и с помощью ножа поочередно убили мужчину, женщину и парня 1995 года рождения.

Также сообщалось, что в Киеве гражданин Польши убил мужчину и ранил ножом женщину.