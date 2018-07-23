У Донецькій області до суду скеровано обвинувальний акт у справі щодо потрійного вбивства

Групі зловмисників загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років

Прокуратура Донецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно злочинної групи за обвинуваченням у скоєнні потрійного умисного вбивства у смт. Велика Новосілка. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Правоохоронці встановили, що у грудні 2017 року троє зловмисників у темний час доби зайшли до будинку родини з трьох осіб. Погрожуючи вогнепальною зброєю, вони поклали людей на підлогу, зв’язали їм руки та за допомогою ножа по черзі вбили чоловіка, жінку і хлопця 1995 року народження.

Зазначається, що злочин нападники скоїли на ґрунті неприязних стосунків з потерпілими та з корисливих мотивів - вони втекли з місця злочину, заволодівши майном вбитих.

Фото: один із затриманих (don.gp.gov.ua)

Зловмисників знайшли, один із них зізнався у скоєному та розповів деталі. За умисне вбивство, розбій та незаконне поводження зі зброєю їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

На Донеччині прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно злочинної групи за обвинуваченням у скоєнні умисного вбивства сім’ї із трьох осіб у смт. Велика Новосілка Донецької області #законісправедливістьhttps://t.co/xLAPxbycR2 pic.twitter.com/eHatqXwFPk — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 23 июля 2018 г.

Нагадаємо, 4 липня прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила про те, що у Сумській області розкрито потрійне вбивство.

4 липня виявили три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані в полі. Підозрюваних у злочині вдалося знайти. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна