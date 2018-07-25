У Рівненській області викрили діяльність ОЗГ та попередили замовне вбивство

Затримання відбулося незадовго до запланованого злочину

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції та управління карного розшуку в Рівненській області спільно із спецпідрозділом КОРД та прокуратурою області затримали двох чоловіків, яких найняли для вбивства рівнянина. Про це повідомив т.в.о начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області Сергій Волков, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляється, затримання відбулося незадовго до запланованого злочину.

За словами Волкова, правоохоронці знали, що в місті перебуває двоє осіб, які готуються до вчинення злочину, однак до моменту затримання їм не було відомо, кого саме вони хочуть вбити.

Як повідомляють у поліції, 17 липня у Рівному правоохоронці затримали двох киян віком 47-ми та 49-ти років, які раніше мали судимість за вбивства.

В автомобілі, на якому вони пересувалися, правоохоронці виявили гранату та пістолет із глушником. Стало відомо, що об’єктом злочину є 42-річний раніше судимий рівнянин.

"Інсценування вбивства дало змогу задокументувати злочинну діяльність цілої організованої групи. Вона діяла на території нашої області та впливала на певні процеси. Крім того, вдалося відслідкувати зв’язки замовника та "загиблого", що є вагомою інформацією для наших працівників", - зазначив Волков.

Також у поліції з'ясували, що діяльність організованої групи, зокрема, була направлена на дестабілізацію криміногенної ситуації у Рівненській області.

Виконавцям повідомили про підозру у підготовці до умисного вбивства за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Донецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно злочинної групи за обвинуваченням у скоєнні потрійного умисного вбивства у смт. Велика Новосілка.

Правоохоронці встановили, що у грудні 2017 року троє зловмисників у темний час доби зайшли до будинку родини з трьох осіб. Погрожуючи вогнепальною зброєю, вони поклали людей на підлогу, зв’язали їм руки та за допомогою ножа по черзі вбили чоловіка, жінку і хлопця 1995 року народження.

Також повідомлялося, що у Києві громадянин Польщі вбив чоловіка та поранив ножем жінку.