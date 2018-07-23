У Києві іноземець вбив чоловіка та поранив жінку ножем

Іноземець при затриманні кидався з ножем на поліцію

У Києві громадянин Польщі вбив чоловіка та поранив ножем жінку. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що вночі в Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича було виявлено тіло чоловіка з множинними ножовими пораненнями.

"Незабаром наряд поліції у будинку на вулиці Двінській побачив, як невідомий б'є ножем жінку. Постраждалій викликали "швидку", а поліцейські почали затримувати нападника, схожого на чоловіка, якого зафіксували відеокамери на вулиці Гната Хоткевича", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що зловмисник кинувся з ножем на правоохоронців, тому старший наряду застосував табельну зброю. Підозрюваний отримав поранення ноги і був госпіталізований до лікарні. Ним виявився громадянин Польщі, 1989 року народження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство), ст. 115 (Умисне вбивство) і ст. 348 (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Львова невідомий вистрілив у скрипальку, в лікарні медики вилучили з рани потерпілої металеву кульку.