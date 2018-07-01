В Ровенской области пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

За жизнь ребенка борются врачи

В Сарнах (Ровенская область) на пешеходном переходе пьяный водитель сбил ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Ровенской области.

Отмечается, что с информацией о дорожно-транспортном происшествии на улице Белгородская в полицию сообщили очевидцы происшествия в 17 :00, 30 июня.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля "BMW", 31-летний местный житель совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в реанимацию с тяжелыми переломами темяной кости и ноги, политравмой и множественными ссадинами тела. За жизнь ребенка борются врачи", - рассказали в полиции.

В ходе общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки опьянения, что и подтвердило освидетельствование с помощью Драгера - 0,57 промилле.

По факту нарушения правил дорожного движения, что привело к травмированию лица в полиции начали досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Николаевом на эстакаде возле села Константиновка днем в субботу, 30 июня, автомобиль Fiat Doblo столкнулся с грузовиком MAN, в результате чего пострадали трое детей.