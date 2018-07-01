У ДТП під Миколаєвом постраждали троє дітей

Водій Fiat заснув і заїхав під вантажівку, що їхала попереду

Під Миколаєвом на естакаді біля села Костянтинівка вдень у суботу, 30 червня, автомобіль Fiat Doblo зіткнувся з вантажівкою MAN. Про це повідомило місцеве видання "Новости N".

"Обидва автомобілі рухались в напрямку Миколаєва. Біля села Костянтинівка на естакаді водій Fiat заснув і заїхав під вантажівку, що їхала попереду", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, за кермом легкового автомобіля був житель Києва, з ним їхали троє дітей від 6 до 8 років.

Усі діти отримали забої, у однієї дитини підозра на струс мозку, у другої - ймовірний перелом ключиці, водій не постраждав.

Усі постраждалі доставлені в дитячу обласну лікарню.

Фото: ДТП під Миколаєвом

Нагадаємо, 30 червня в Первомайському районі Миколаївської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди дві людини загинули, ще двоє травмовані.