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У ДТП під Миколаєвом постраждали троє дітей

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 04:17
Фото: ДТП під Миколаєвом (novosti-n)
Фото: ДТП під Миколаєвом (novosti-n)

Водій Fiat заснув і заїхав під вантажівку, що їхала попереду

Під Миколаєвом на естакаді біля села Костянтинівка вдень у суботу, 30 червня, автомобіль Fiat Doblo зіткнувся з вантажівкою MAN. Про це повідомило місцеве видання "Новости N".

"Обидва автомобілі рухались в напрямку Миколаєва. Біля села Костянтинівка на естакаді водій Fiat заснув і заїхав під вантажівку, що їхала попереду", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, за кермом легкового автомобіля був житель Києва, з ним їхали троє дітей від 6 до 8 років.

Усі діти отримали забої, у однієї дитини підозра на струс мозку, у другої - ймовірний перелом ключиці, водій не постраждав.

Усі постраждалі доставлені в дитячу обласну лікарню.

 

Фото: ДТП під Миколаєвом

Нагадаємо, 30 червня в Первомайському районі Миколаївської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди дві людини загинулище двоє травмовані.

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Теги публікації: ДТП, Миколаїв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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