В Рівненській області п’яний водій збив дитину на пішохідному переході

За життя дитини борються лікарі

У Сарнах (Рівненська область) на пішохідному переході п’яний водій збив дитину. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ НП у Рівненської області.

Зазначається, що про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Бєлгородська до поліції повідомили очевидці події о 17 :00, 30 червня.

"Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля "BMW", 31-річний місцевий житель здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. Потерпілу доставили у реанімацію із тяжкими переломами тім’яневої кістки і ноги, політравмою та численними саднами тіла. За життя дитини борються лікарі", - розповіли у поліції.

У ході спілкування з водієм поліцейські виявили у нього ознаки сп’яніння, що і підтвердило освідчення за допомогою Драгера - 0,57 проміле.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування особи у поліції розпочали досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під Миколаєвом на естакаді біля села Костянтинівка вдень у суботу, 30 червня, автомобіль Fiat Doblo зіткнувся з вантажівкою MAN, в результаті чого постраждали троє дітей.