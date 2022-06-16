В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием военных

В четверг, 16 июня, на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Привольное Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Нацполиции в Ровенской области.

"60-летний водитель грузового автокрана "ЗИЛ", выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего в него врезался автомобиль Skoda Rapid", - рассказали в полиции.

В результате ДТП погиб 22-летний водитель легковушки, житель Острога. 21-летний пассажир, житель Николаева, с травмами разной степени госпитализирован в больницу. Оба молодых мужчин - военнослужащие.