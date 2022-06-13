В Винницкой области автобус попал в смертельное ДТП
В Винницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибли 4 человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.
Авария произошла около в 16: 50 в селе Кунка, Гайсинского района. Легковой автомобиль во время движения столкнулся с пассажирским автобусом "Запорожье-Прага", который перевозил 11 пассажиров.
В результате аварии погибли 3 человека, которые находились в автомобиле. Одного тяжело раненного доставили в больницу, однако он скончался.
"Для деблокации тел привлечено 5 человек и 1 ед. техники ГСЧС", - пишет пресс-служба ГСЧС.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Берлине автомобиль въехал в группу людей. В результате аварии погиб преподаватель, еще 14 студентов получили ранения.
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